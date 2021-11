Doku "Die Stille schreit": Erinnerungskultur im Königsbrunner Kino

Zum Gedenken an die Reichspogromnacht 1938 läuft im Königsbrunner Kino der Augsburger Dokumentarfilm "Die Stille schreit". Wie die Zuschauer reagieren.

Mit dem 9. November gibt es einen Tag in der deutschen Geschichte, der sehr einschneidend war, sowohl im positiven wie im negativen Ausschlag. Mit der Reichsprogrammnacht 1938 hatte sich der deutschlandweit erste große organisierte Gewaltakt des Antisemitismus der Nationalsozialisten aufgetan. Im Gedenken an diesen Tag hatte die Stadt Königsbrunn den Film- und Diskussionsabend zu "Die Stille schreit" von Josef Pröll veranstaltet. Der Film erzählt die Geschehnisse am Beispiel der Augsburger Familien Oberndorfer und Friedmann nach.

In dem Dokumentarfilm zeichnete der Regisseur das Leben der Großeltern von Miriam Friedmann nach, die als angesehene Geschäftsleute sich kurz vor ihrer Deportation das Leben nahmen. Miriam Friedman ist geboren und aufgewachsen in den USA und lebt seit 2001 wieder in Augsburg. Der Film - und das ist wohl das Eindrückliche und Nachdrückliche daran - zeigt sehr faktenreich und manchmal fast nüchtern die Methoden der Nationalsozialisten und ihrer Mitläufer: Wie man jüdische Bürger zunächst verunsicherte, wie man sie dann verfolgte und schließlich missbrauchte und ermordete. Der Film bleibt nicht an diesem Verbrechen stehen, sondern zeigt auch wie Samuel Salzborn es nannte, die "größte Lebenslüge der Bundesrepublik" auf, die den Antisemitismus nach 1945 nicht gut aufgearbeitet habe.

Regisseur mahnt in Königsbrunn eine lebendige Erinnerungskultur an

"Heute sind wir schon weiter, ist viel Aufarbeitung geschehen, in Gedenkstätten wie durch die Zeitzeugen", betont Josef Pröll im anschließend an den Film geführten Gespräch mit der Leiterin des Kulturbüros, Rebecca Ribarek, und Stadträtin Andrea Collisi, die als Inklusions- und Integrationsreferentin mit in die Vorbereitung eingebunden war. Er erlebe große und positive Resonanz seit vier Jahren, seit der Film erstmals gezeigt wurde. Doch man dürfe auch nicht darüber hinwegsehen, dass heute immer wieder und immer mehr Angriffe gegen Juden oder jüdische Gebäude und Organisationen stattfinden: "Die Zeitzeugen sterben weg und es ist an uns die Erinnerung wachzuhalten und selbst wach zu bleiben, um zu verhindern, dass Ähnliches je wieder geschieht."

Ein junger Zuschauer äußerte seine große Betroffenheit nach dem Film und, dass er täglich zur Arbeit in Augsburg an dem ehemaligen Geschäftshaus der Familie Oberndorfer vorbeikomme und nie einen Hinweis oder eine Gedenktafel darauf gesehen habe. Er forderte seitens der Politik aber auch der Bürgergesellschaft, mehr für die Opfer von Enteignung zu tun. Wolfgang Peitzsch brachte seine große Freude über den Film und die Tatsache, dass dieser hier gezeigt wurde zum Ausdruck. Er habe ihn zuvor schon zweimal gesehen, "doch mich hat er heute erneut sehr gepackt und ich danke der Stadt Königsbrunn, dass sie eine solche Veranstaltung erstmals in unmittelbaren Zusammenhang der historischen Schandtat der Reichsprogromnacht gebracht hat."

75 Jahre Kriegsende: Vorstellung am 25. November im Königsbrunner Kino

Rebecca Ribarek griff die Worte auf und erklärte, dass auch mit der anwesenden Stadträtin Collisi bereits entsprechender Austausch und Pläne bestünden. Sie wies auch auf die weitere Filmveranstaltung zum Thema "75 Jahre Kriegsende" hin, die am 25. November um 19.30 Uhr im Cineplex Königsbrunn geplant ist. Neben einem Vortrag von Stadtarchivarin Susanne Lorenz wird dabei ein Film gezeigt, in dem Zeitzeugen aus Königsbrunn von ihren Erlebnissen zum Kriegsende berichten. (AZ)

