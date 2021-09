Drei Hunde sterben in Königsbrunn: Wurden sie vergiftet?

Plus Im Osten Königsbrunns sind drei Hunde plötzlich an ähnlichen Symptomen erkrankt und gestorben. Es gibt Anzeichen, dass die Tiere vergiftet wurden. Die Polizei ermittelt.

Binnen weniger Wochen sind im östlichen Bereich Königsbrunns drei Hunde unter sehr ähnlichen Umständen gestorben. Anzeichen deuten auf eine Vergiftung hin, bei einem der Tiere hat ein Tierarzt bestätigt, dass die Hündin mit Rattengift in Kontakt gekommen sein muss. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.