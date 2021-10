Ehrlicher Finder bringt Geldbörse mit 5000 Euro zur Polizei

Glückstag für einen Geschäftsmann: Er hat seine in Königsbrunn verlorene Geldbörse mit rund 5000 Euro Bargeld wiederbekommen.

Es gibt sie noch, die ehrlichen Finder. Einer von ihnen ist ein 47-jähriger Mann. Er hat sich pflichtbewusst Montagnacht bei der Polizei in Bobingen gemeldet. Er hatte eine ungewöhnliche Mitteilung.

Der 47-Jährige hatte in der Heidestraße in Königsbrunn eine Geldbörse gefunden. Darin befand sich neben den persönlichen Gegenständen und Ausweispapieren auch ein Bargeldbetrag in einer Höhe von über 5000 Euro.

Besitzer will sich erkenntlich zeigen

Für die Polizei war es ein Leichtes, über die Ausweispapiere den Besitzer der Geldbörse zu ermitteln. Wie sich herausstellte, befand sich der Mann auf einer Geschäftsreise. Er war erleichtert und froh, dass seine Geldbörse samt Bargeld von einem ehrlichen Finder bei der Polizei abgegeben worden war. Der Verlierer will das vorbildliche Verhalten des Finders auch entsprechend honorieren.

Trickbetrüger geben sich als Polizisten aus

Um alles andere als Ehrlichkeit und Vertrauen ging es am Montag ebenfalls in Königsbrunn. Dort riefen Trickbetrüger mehrmals bei unterschiedlichen Telefonnummern an. Sie gaben sich als Polizeibeamte aus und berichteten, dass im Umfeld Einbrecher festgenommen wurden. Die Kriminellen hätten angeblich einen Notizzettel mit den Daten der Angerufenen bei sich gehabt. Die Anrufer wollten offenbar in der Folge ihre potenziellen Opfer aushorchen und mehr über ihre Vermögensverhältnisse herausfinden. Die Angerufenen hatten die Betrugsmasche sofort erkannt und das Gespräch umgehend beendet. Sie haben richtig reagiert, denn gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit.

Tipps der Polizei

Die Polizei teilt mit, dass sie niemals Bankdaten wie Kontonummer, Kontostand oder den Inhalt eines Schließfachs telefonisch abfrage. Sie würde sich auch nie nach Verstecken von Wertsachen und Geld erkundigen. Sie setzt niemanden unter dem Vorwand, geheime Ermittlungen unterstützen zu müssen, unter Druck. Und: Die Polizei wird niemanden auffordern, Geld von der Bank abzuheben und Vermögen in Bargeld oder Wertsachen zum Beispiel zur Übergabe vor dem Haus zu deponieren oder an einen vermeintlichen Polizisten zu übergeben.

Lesen Sie dazu auch

So kann sich jeder schützen: