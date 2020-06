15:42 Uhr

Königsbrunn: Ein Blütenteppich aber keine Prozession zu Fronleichnam

Die Katholiken in Königsbrunn haben den Feiertag in Coronazeiten umgestaltet. Welche Aktionen es neben den Gottesdiensten noch gab.

Von Andrea Collisi

Nachdem in diesem Jahr keine Fronleichnamsprozession stattfinden konnte, hatte die katholische Pfarrengemeinschaft Königsbrunn ein dreistündiges Nachmittagsprogramm geschaffen - zusätzlich zu den regulären Gottesdiensten.

Es sollte auch für die Gemeinde die Möglichkeit geben, sich aktiv einzubringen und mit anderen Gläubigen zusammen abzubilden was Glauben und Eucharistie sein kann, gerade in dieser Zeit. Die Initiative dazu hatten die Mesnerin von St. Ulrich, Claudia Bruckner, Sabine Walser, die Vorsitzende des Pfarreiengemeinschaftsrates und Gaby Schabert, die sich vielfältig als Lektorin, Kommunionhelferin und für den Blumenschmuck in der Gemeinde engagiert. Sie waren vorrangig verantwortlich für die Programmpunkte in St. Ulrich – stille wie auch geführte eucharistische Anbetung sowie leise Taizé-Gesänge – und in der Kirche „Zur göttlichen Vorsehung“ ausgedacht.

Königsbrunner gestalten auch ohne Prozession einen Blütenteppich

Dort gab es via Beamer eine Bildbetrachtung zum Blütenteppich, der vor der Kirche ausgelegt war. Die passenden Erklärungen von der Künstlerin konnte man sich dazu durchlesen und hatte zudem die Möglichkeit, sich an einem Tisch zurückzuziehen, Fürbitten zu formulieren, die in den nächsten Gottesdiensten mit eingeflochten werden. Außerdem wurden Segensgebete vorgetragen und man konnte an einer großen Stellwand aus der Gemeinde zusammengetragene Fotos persönlicher Gebetsecken oder Blumenaltäre betrachten

.

Auf den Blumenteppich mussten die Gläubigen nicht verzichten: Die Vorstizende des Pfarreiengemeinschaftsrates, Sabine Walser, hatte ihn mit ihrem Team gestaltet. Bild: Andrea Collisi

Für das kreative Angebot auf dem Areal der Kirche Mara unterm Kreuz hatte sich das Kindergottesdienst-Team vorrangig für die Kinder etwas ausgedacht, das aber auch von einigen Erwachsenen gern aufgenommen wurde. Hier war rund um eine Christusfigur eine Spirale aus bunten Tüchern und Rosenblüten ausgelegt. Auf diese wurden nun eifrig selbstgemalte Bilder, bemalte Steine und Basteleien ausgelegt, die über den Nachmittag hergestellt wurden. In der Kirche stand neben dem Tagesevangelium ein Korb mit vielen Geschichtsrollen zum „Brot des Glücks“ und mit den von Jesus Christus zuversichtlichen Satz „Ich bin bei euch“ bemalten steinen zum Mitnehmen.

180 Gläubige waren in Königsbrunn mit dabei

An die 180 Menschen nahmen an den Aktivitäten teil. Pfarrer Bernd Leumann, der am Vormittag in der Predigt schon darüber gesprochen hatte, dass es vor allem darauf ankäme das man nicht nur einer Monstranz als äußerem Zeichen hinterherlaufe, sondern selbst zur Monstranz werde – im Alltag und überall wo man hingestellt werde in seinem Leben, freute sich über das Engagement der Gemeindemitglieder. Die Kirchenpflegerin Gaby Weber unterstrich: „Selbstverständlich haben wir überall auch die Hygienebestimmungen und Abstandsregelungen eingehalten sowie wie regulär auch bei den Gottesdiensten die Personalien aufgenommen.“