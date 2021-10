Ein Gottesdienst in Königsbrunn soll Flutopfern helfen

Einen besonderen Sonntagsgottesdienst gibt es am 31. Oktober in Königsbrunn. Bei der musikalischen Messe kommt die Kollekte den Flutopfern in Deutschland zugute.

Seit im Sommer die Bilder von den verheerenden Flutkatastrophen im Ahrtal und im Alpenraum durch die Medien gingen, wollte Georg Wild aus Königsbrunn den Menschen dort helfen. Gemeinsam mit Pfarrer Bernd Leumann von der katholischen Pfarreiengemeinschaft und Musiker Wolfgang Scherer hat er nun einen besonderen Sonntagsgottesdienst in der Kirche Zur Göttlichen Vorsehung organisiert. Der Erlös wird an die Flutopferhilfe gespendet.

Für Wild war es ein überraschend langer und komplizierter Weg zu einer Benefizveranstaltung. "Eigentlich wollte ich ja einen Konzertabend machen. Aber angesichts der vielen Auflagen hat das nicht geklappt", sagt der erfahrene Organisator. Selbst bei einem Konzert ohne Eintritt hätte er beispielsweise feste Platzkarten vergeben müssen. Auch Musiker zu finden, sei gar nicht so einfach gewesen. Viele Bands wollten in der momentanen Situation nicht auftreten.

Spenndengottesdienst: Kirche und Lech-Wertach-Orchester als Partner

Doch letztlich fand sich eine gute Lösung: Vor einigen Jahren hatte Wild schon einmal einen Spendengottesdienst für Katastrophenopfer in Pakistan in der Kirche Maria unterm Kreuz auf die Beine gestellt. Also fragte er bei Pfarrer Leumann an, ob eine ähnliche Veranstaltung möglich sei, und erhielt die Zusage. Und über Kontakte bekam er schließlich auch die erhofften hochkarätigen Musiker: Wolfgang Scherer wird den Gottesdienst gemeinsam mit Talenten aus dem Lech-Wertach-Orchester untermalen.

Neben Scherer werden Lea Poljak an der Violine und Timo Riegel am Kontrabass das Lech-Wertach-Orchester vertreten. Unterstützt werden sie von Elisabeth Kick an der Orgel. Gespielt wird eine Auswahl an klassischen Werken, sagt Georg Wild: "Ich glaube, diese Musik liegt unserem Pfarrer etwas mehr als die rockige Schiene, die ich zuvor im Sinn hatte." Die Kirche Zur Göttlichen Vorsehung biete aber für jede Art der Musik eine sehr gute Akustik. Wolfgang Scherer und Mitglieder seines Orchesters hatten dies in den vergangenen Monaten mehrmals bei musikalischen Auftritten unter Beweis gestellt.

Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr in der Kirche Zur Göttlichen Vorsehung in Königsbrunn. Nach der Messe stehen an den Eingängen Spendenkörbe. Das Geld wird an die zentrale Flutopferhilfe der Aktion "Deutschland hilft" gespendet. (adi)

Lesen Sie dazu auch