Königsbrunn

vor 17 Min.

Ein Königsbrunner Altenheim zieht nach Gersthofen um

Plus Vor wenigen Monaten haben die Johanniter den Pflegedienst Ederer übernommen. Jetzt steht bei der stationären Pflege eine Veränderung an: Das Heim wird modernisiert.

Von Adrian Bauer

Im Königsbrunner Süden rollen in dieser Woche die Umzugswagen: Die stationäre Pflegeeinrichtung der Johanniter verlegt ihr Quartier für zwei Jahre lang nach Gersthofen. Das bedeutet nicht nur für die 14 alten Menschen, die in der Einrichtung leben, einen Umzug, das komplette Haus wird leer geräumt. Denn das Gebäude im Gewerbegebiet Süd in Königsbrunn ist in die Jahre gekommen und soll modernisiert und vergrößert werden.

