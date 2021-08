Königsbrunn

vor 21 Min.

Ein Königsbrunner mit vielen Talenten nimmt seinen Hut

Plus Nach 43 Dienstjahren bei der Stadt Königsbrunn geht Roland Krätschmer in Rente und erinnert sich an Reisen in ferne Länder, gefangene Reptilien und SEK-Einsätze.

Von Adrian Bauer

Roland Krätschmer fällt in Königsbrunn auf. Der charakteristische Hut und das ehemalige Feuerwehrauto mit dem Zebra drauf machen den Leiter des Ordnungsamtes schon optisch unverwechselbar. Zudem ist der gebürtige Franke in unterschiedlichsten Rollen aktiv: als Organisator für Gautsch, Königsmarkt und Wahlen ebenso wie als Weltenbummler, Ballonfahrer, Tierfänger, Zeichner und Leiter einer kleinen Hilfsorganisation. Nach 43 Jahren bei der Stadt Königsbrunn geht er Ende September in den Ruhestand.

