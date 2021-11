Ein Musikfest in Königsbrunn zum Thema Freiheit

Plus Das PC-Orchester der evangelischen Gemeinde Königsbrunn hatte die „Emmaus Voices“ aus Kissing zum Konzert eingeladen. Es zeigt: Musik tut in schwierigen Zeiten gut.

Am Ende gab es frenetischen Beifall für ein fulminantes Konzert: Das PC-Orchester der evangelischen Gemeinde in Königsbrunn hatte die „Emmaus Voices“ aus Kissing ins Gemeindezentrum St. Johannes zum gemeinsamen Konzert eingeladen.