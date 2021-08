Ein Platz für Freiluft-Trauungen in Königsbrunn

Für ihre Trauungszeremonie mögen es manche Paare kreativer als nur im Hochzeitszimmer des Rathauses. Ab September kann man in Königsbrunn auch draußen "Ja" sagen.

Der Bauzaun steht noch vor dem neuen Trauungspavillon beim Mercateum und die Mitarbeiter des städtischen Betriebshofs müssen noch letzte Hand anlegen – doch der schmiedeeiserne Pavillon ist bereits für Trauungen unter freiem Himmel gewidmet. Mit dem Beschluss des Königsbrunner Stadtrates können Ehen hier nun auch im Freien geschlossen werden. Zusätzliche Kosten sind der Stadt dadurch übrigens nicht entstanden, das Standesamt finanzierte den Bau mit Geldern, die im Vorjahr nicht gebraucht wurden.

Für kurzentschlossene Brautpaare gibt es bereits für Freitag, 3. September, erste Termine. Im kommenden Jahr sind derzeit Trauungen unter freiem Himmel am Freitag, 8. Juli, und am Samstag, 9. Juli, möglich. Wer sich für dieses stimmungsvolle Ambiente am Alten Postweg 1 entscheidet, ist auch bei schlechtem Wetter auf der sicheren Seite: Der benachbarte Infopavillon 955 steht immer als Ausweichort zur Verfügung.

Und auch für die traditionellen Candle-Light-Trauungen im großen Sitzungssaal des Rathauses sind dieses Jahr noch Termine frei: Am Freitagabend, 26. November 2021 sowie am Samstagabend, 27. November 2021, kann ganz romantisch bei Kerzenschein geheiratet werden. Fragen und Anmeldungen im Standesamt unter Telefon 08231/606-124,-127,-128. (AZ,adi)