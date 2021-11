Ein zweiter Allgäuer verstärkt die Königsbrunner Pfarreiengemeinschaft

Plus Kaplan Richard Hörmann verstärkt das Team der katholischen Pfarreiengemeinschaft Königsbrunn. Warum sich der 29-Jährige für das Leben als Priester entschieden hat.

Seit Anfang September gehört Kaplan Richard Hörmann zum Team der katholischen Pfarreiengemeinschaft Königsbrunn. Seinen Entschluss zum Leben als Priester hat sich der 29-Jährige nicht leicht gemacht, auch wenn die Idee bereits in seiner Jugend aufkam. Die Arbeit und seine wachsende Beziehung zu Gott haben ihn bestärkt, dass dieser Weg der richtige für ihn ist. In Königsbrunn freut er sich vor allem auf die kurzen Wege.