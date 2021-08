Einbruch in Grundschule in Königsbrunn

Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs in eine Königsbrunner Grundschule. Gestohlen wurde Werkzeug, eine Tür verhinderte größeren Schaden.

Ein Einbrecher hat in der Grundschule Nord in Königsbrunn Werkzeug gestohlen. Wie die Polizei berichtet, hat sich eine unbekannte Person über ein Kellerfenster im Altbau an der Lerchenstraße Zugang zu dem Gebäude verschafft. In dem Lagerraum wurde augenscheinlich ein Werkzeug gestohlen. Die Tür des Lagerraums war versperrt, sodass der Einbruch in dem Raum endete.

Die Polizei kann den Tatzeitraum nur grob eingrenzen: Der Einbruch muss zwischen dem 6. und 16. August passiert sein. Der Sachschaden wird auf 400 Euro geschätzt. Wer in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet hat, soll sich unter 08234/9606-0 melden. (AZ)