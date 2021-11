Königsbrunn

vor 47 Min.

Entlang der Trasse der Linie 3 in Königsbrunn gibt es noch Baustellen

Plus Rad- und Fußwege, ein Platz an einer Haltestelle - entlang der Trasse der Linie 3 wird an einigen Stellen gebaut. Viele Projekte sollen bis zur Eröffnung fertig sein.

Von Adrian Bauer

In zweieinhalb Wochen sollen die ersten Straßenbahnen der Linie 3 nach Königsbrunn rollen. Entlang der Trasse erstellen Baufirmen im Auftrag der Stadt Königsbrunn noch einige Begleitbauwerke. Die Arbeiten dazu sollen bis zur Eröffnung größtenteils abgeschlossen sein. Nur am ZOB muss kommendes Jahr noch einmal Hand angelegt werden.

