Königsbrunn

12:30 Uhr

Evangelische Gemeinschaft Königsbrunn begrüßt neuen Jugendpastor

Plus Die Evangelische Gemeinschaft in Königsbrunn hat einen neuen Jugendpastor. Nach den Corona-Einschränkungen braucht dieser Bereich jetzt auch neue Impulse.

Von Elmar Knöchel

Bei einem gut besuchten Gottesdienst wurde am vergangenen Sonntag der neue Jugendpastor der Evangelischen Gemeinschaft Königsbrunn in sein Amt eingeführt. Der 23-jährige Hannes Ernstberger kommt aus der Nähe von Hof und wird in Zukunft der erste Ansprechpartner für Jugendliche und junge Erwachsene in der Gemeinschaft an der Weißkopfstraße sein.

