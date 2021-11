Königsbrunn

Fälle von Giftködern: Warum es schwierig ist, Tierquälern auf die Spur zu kommen

Plus In Königsbrunn gab es heuer einige Fälle von mutmaßlichen Giftködern. Die Polizei und ein Tierarzt erklären, warum es so schwierig ist, die Täter zu fassen.

Von Victoria Schmitz

Plötzlich hätten fremde Hundeleckerlis auf dem Balkon gelegen, schreibt ein Königsbrunner Hundebesitzer in einem Post auf Facebook. Er ist allerdings überzeugt, dass sie nicht aus Nettigkeit für sein Tier dort platziert wurden. Er glaubt: Das waren Giftköder. Das wäre nicht das erste Mal in Königsbrunn - erst vor ein paar Wochen starben drei Vierbeiner, die ähnliche Gassirouten hatten und ähnliche Symptome aufwiesen. Täter oder gar Zeugen konnten in keinem der drei Fälle ausgemacht werden. Die Ermittlungen für die Polizei und die Diagnose von Tierärzten im Fall von Giftködern sind kompliziert. Warum ist das so? Gibt es Anlass zur Sorge für Tierbesitzer?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

