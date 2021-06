Fahrt mit über drei Promille endet in Königsbrunner Wiese

Mit über drei Promille hat sich ein Mann in Königsbrunn ans Steuer gesetzt. Die Fahrt endete spektakulär.

Ein Zeuge hatte am Freitagabend der Polizei mitgeteilt, dass ein Fiat auf einer Wiese neben der Fahrbahn in der Landsberger Straße in Königsbrunn steht. Vor Ort trafen die Beamten den Fahrer an: Er zeigte Ausfallerscheinungen. Außerdem roch es laut Polizei nach Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als drei Promille.

Auf einem Betonsockel endet die Fahrt

Den Unfall rekonstruierte die Polizei so: Der Fahrer kam aus südlicher Richtung und geriet nach links von der Fahrbahn ab. Auf einem Betonsockel in der Wiese kam der Wagen zum Stehen. Der Mann blieb bei dem Vorfall unverletzt.

An seinem Fiat entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Die Polizisten kassierten den Führerschein des Manns, den jetzt noch eine Anzeige erwartet.

