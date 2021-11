Falsch verbunden: Telefonanschluss einer Königsbrunnerin wird zur Impfhotline

Plus Durch ein Missverständnis unserer Redaktion hatte eine Königsbrunner Familie unruhige Tage: Bei ihr riefen viele Menschen an, die einen Impftermin haben wollten.

Viele Menschen sind derzeit im Landkreis Augsburg auf der Suche nach einem baldigen Impftermin. Wie viele das sind, hat Roswitha König (Name geändert) aus Königsbrunn durch eine missverständliche Mitteilung unserer Redaktion zuletzt erfahren müssen. Dutzende Menschen riefen bei ihr an und wollten einen Impftermin vereinbaren.