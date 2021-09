Königsbrunn

06:30 Uhr

Felsenstein-Schüler bekommen in Königsbrunn eine neue Heimat

Plus Mit dem Start des Schuljahrs am Dienstag ziehen Klassen der Fritz-Felsenstein-Schule ins Schulhaus an der Römerallee in Königsbrunn. Wie der Umzug vonstatten geht.

Von Adrian Bauer

Ganz ohne Hektik und Stress geht ein Umzug nicht über die Bühne. Das können Luzia Ikas, Mitglied der Schulleitung der Fritz-Felsenstein-Schule, und Dagmar Simnacher, die Leiterin des Bereichs Therapie, bei der großen Königsbrunner Einrichtung für Menschen mit Behinderung, nur bestätigen. 40 Kinder, neun Lehrer, drei Gruppen der Heilpädagogischen Tagespflege und weitere 20 Fachkräfte aus der Felsenstein-Familie starten am Dienstag am neuen Lernort in der Römerallee in das neue Schuljahr. Am Donnerstag und Freitag wurde der größte Teil der Materialien und Möbel in das Schulhaus gebracht. Die Vorfreude ist bei den Felsensteinern groß, denn im Haus an der Karwendelstraße wurde die Raumnot fast untragbar.

