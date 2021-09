Königsbrunn

18:30 Uhr

Felsenstein-Schüler leben sich im neuen Schulhaus ein

Plus Im Schulhaus an der Römerallee in Königsbrunn lernen jetzt Felsenstein-Schüler. Für die Verantwortlichen bleiben Baufragen entscheidend, bei der Stadt und im FFH.

Von Adrian Bauer

In der jüngeren Vergangenheit sind Zusammenkünfte der Verantwortlichen der Stadt Königsbrunn und des Fritz-Felsenstein-Hauses nicht immer so harmonisch verlaufen. Beim Besuch von Bürgermeister Franz Feigl in der Klasse 3/4d der Felsenstein-Schule ist davon aber nichts zu merken - im Gegenteil: Nachdem man sich vor etwas mehr als einem Jahr über die Erweiterungswünsche der großen Einrichtung für schwer- und mehrfach behinderte Menschen ziemlich gefetzt hat, ist die Stimmung nun bestens. Denn gemeinsam hat man Lösungen für mehrere Probleme bei den jeweiligen Zukunftsprojekten gefunden: Denn Stadt und Felsenstein-Haus haben große Pläne für die nähere Zukunft.

