Ferienprogramm: Abenteuertrip mit fliegenden Fischen und Präriepferden

Die Stadtbücherei Königsbrunn bietet auf der Grundlage eines Bilderbuches von Paul Mc Cartney eine Attraktion auch schon für Kindergartenkinder an.

Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. So heißt ein überlieferter Spruch. Die Kinder, die mit der stellvertretenden Stadtbüchereileiterin und Märchenerzählerin Hildegard Häfele ihren Abenteuertrip des Ferienprogramms gelaufen sind, können zu Hause ganz sicher Spannendes berichten.

Einige ältere Spaziergänger, die der Truppe mit ihren roten Rucksäcken begegneten, zeigten Interesse und äußerten ihre Freude daran. Foto: Andrea Collisi

Es ging am Mercateum los, entlang des Gymnasiums durch den Sport- und Freizeitpark West der Stadt Königsbrunn bis hoch zur Ulrichshöhe und wieder zurück. Ganz allein, ohne Eltern, zogen sie los wie eine Karawane. Ausgestattet mit einem knallroten Rucksack, in dem sich allerlei Überraschungen befanden. Was sie wohl alles erleben würden?

Julia Gewitz las den Kinden in mehreren Teilstücken die Geschichte vor: "Opapi-Opapa - Besuch von den Krawaffels" von Paul McCartney. Foto: Andrea Collisi

Mit dabei war auch Julia Gewitz, die neue Mitarbeiterin der Stadtbücherei. Sie las den Kindern in Etappen aus dem Bilderbuch vor: "Opapi-Opapa - Besuch von den Krawaffels", geschrieben vom beliebten Beatles-Sänger und Solokünstler Paul Mc Cartney.

Die Geschichte von den Krawaffels

Die Krawaffels, das sind die Enkel von Opapi-Opapa, der in einer gewöhnlichen Straße und einem gewöhnlichen Haus lebt, jedoch immer, wenn seine Enkel zu Besuch kommen, außergewöhnliche Abenteurer erlebt. Diesmal bringt sie der Zauberkompass alle zusammen ans Meer, in den Wilden Westen und sogar auf eine Bergalm, wo der Großvater auch seine Gitarre hervorholt. Dabei stoßen sie auf fliegende Fische, viele Flusskrebse, Schweizer Kühe und Präriehengste.

Die Zwillingsmädchen Milena und Amelie bemalen Lechkiesel als Krebse. Foto: Andrea Collisi

Für die Königsbrunner Rucksack-Abenteurer ergeben sich jeweils parallel zur Bilderbuchgeschichte die Momente, wo sie mit einem Steckenpferd Wettrennen veranstalten, nahe dem Gymnasiumsweiher Flusskrebse finden - beziehungsweise auf die Lechkiesel welche malen - oder auf dem Berggipfel genau wie die Krawaffels mit ihrem selbst gebastelten Fernrohr in die Weite zu den Bergen schauen. Davor hat bei einer Rast jeder den eigenen schönen Holzkompass aus dem roten Rucksack überprüft sowie fliegende Fische ins Logbuch gemalt.

Auch ein Pferderennen entsprechend der Reise der Krawaffels im Buch hatten Hildegard Häfele, die sich diese Ferienprogramm ausgedacht hatte, eingeplant. Foto: Andrea Collisi

Die Tour orientiert sich am Buch

Immer wieder nach den entsprechenden Stationen sprechen sie mit Hildegard Häfele, die sich diese Tour anhand des Buches ausgedacht hat, im Chor die Zauberformel: "Dreht die Nadel sich immer Kreise, geht es auf zur Wunderreise", und schwups befinden sich die Mädchen und Buben nicht in der Brunnenstadt, sondern in entlegenen Orten und Gegenden auf der Welt. Die Kinder hören gespannt zu, wenn ihnen vorgelesen wird, und laufen mit Eifer und Spaß hinter ihrer Reiseführerin hinterher.

Mit den selbst gebastelten Fernrohren kann man nicht nur von der Ulrichshöhe in die Berge schauen, sondern auch der Freundin ganz tief in die Augen. Foto: Andrea Collisi

Vorbeiradelnde Bürger oder Spaziergänger sind neugierig und begeistert von der Truppe, die zur Abwechslung den Weg auch mal auf selbst gemalten Hüpfkästchen oder wie eine flinke kleine Maus auf allen vieren überqueren. Nicht jedoch, bevor man zuvor links und rechts geschaut hat, ob auch kein Auto kommt. Der Spruch dazu wieder im Chor: "Ich schau nach rechts, ich schau nach links, ich schaue geradeaus - und schon hüpfe ich über die Straße wie eine kleine Maus!" Das geht nicht ohne Gekichere, und ja, fast möchten man als Erwachsener auch mal so die Straße überqueren.

Die Abenteuereise unternehmen alle Kinder ohne ihre Eltern, die diesen Umstand durchaus genießen. "Ich bin froh und kann die Zeit gut genießen oder etwas erledigen", freut sich Sabine Mertel, die gleich zwei Kinder bei diesem Ferienprogramm angemeldet hat. "Vor allem finde ich gut, dass hier auch einmal jüngere Kinder mitmachen können", unterstreicht sie weiter. Ihr fünfjähriger Sohn habe diesem Tag schon richtig entgegen- gefiebert, erzählt sie.

"Für mich ist diese Kombination aus Geschichte erzählen, Bewegung, Natur und Spiel einfach toll", erklärt Häfele ihre Motivation. Sie freue sich, dass das Angebot so stark ankomme - die Stadtbücherei habe wegen der langen Warteliste, auf der einige Kinder standen, einen Zusatztermin organisiert.