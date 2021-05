Königsbrunn

18:35 Uhr

Fitnessstudios dürfen öffnen: Was Betreiber zur Überraschung sagen

Plus Die Überraschung ist groß bei Fitnessstudio-Betreibern: Bayerns Ministerpräsident erlaubt die Öffnung ab Freitag. Wie zwei Königsbrunner Unternehmer das sehen.

Von Adrian Bauer

Eigentlich sollte es in diesem Text um die Sorgen der Fitnessstudio-Betreiber gehen. Um die Verärgerung darüber, dass Sportstätten zwar bei einer stabilen Inzidenz von unter 100 geöffnet werden dürfen, Fitnessstudios aber als Freizeitstätten gelten und somit geschlossen bleiben müssen. Das hatten vergangene Woche die Betreiber im Landkreis Landsberg lernen müssen. Sie hatten nach monatelanger Schließung am 12. Mai wieder geöffnet und bekamen zwei Tage später den Bescheid aus München: Ihr müsst wieder schließen. Doch am Dienstag gab es für die Betreiber und Kunden eine positive Überraschung: Ministerpräsident Söder erlaubte die Wiedereröffnung für alle Landkreise unter einer Inzidenz von 100. Christian Kunzi und Walter Seckler jr., die Betreiber der beiden größten Studios in Königsbrunn, mussten diese Überraschung erst einmal verdauen.

Themen folgen