Königsbrunn

vor 34 Min.

Forschende aus Augsburg rechnen Nachhaltigkeit in Euro um

Plus Das Forscher-Duo beim nächsten Königsbrunner Campus rechnet aus, wie viel unser Essen tatsächlich kosten müsste. Wie sie sich einen gerechteren Konsum vorstellen.

Von Adrian Bauer

Dr. Tobias Gaugler und Amelie Michalke beschäftigen sich auf wissenschaftliche Weise mit dem Thema Nachhaltigkeit in der Ernährung: Sie rechnen aus, was Lebensmittel kosten müssten, damit auch die Umweltfolgen mit eingerechnet würden, die bei Erzeugung und Transport entstehen. Die Folgen wären deutlich höhere Preise, vor allem für tierische Produkte aus konventioneller Landwirtschaft. Tobias Gaugler forscht an der Uni Augsburg. Amelie Michalke hat dort studiert, arbeitet mittlerweile an der Uni in Greifswald an ihrer Promotion und unterhält eine Forschungskooperation mit ihrem Augsburger Kollegen. Die Forschenden werfen im Interview Ideen auf, wie man den Klimaschutz sozial gerecht gestalten könnte und sagen, was sie sich von der Politik nach der Bundestagswahl erhoffen. Am Donnerstagabend berichten sie um 19 Uhr beim Königsbrunner Campus im Infopavillon 955 über ihre Forschungsergebnisse.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

