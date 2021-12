Königsbrunn

06:44 Uhr

Frank Rosers Football-Odyssee führt ihn auf den Cheftrainer-Posten

Für Frank Roser erfüllt sich in Köln ein Traum: Bei den Cologne Centurions tritt der seine erste Stelle als Profi-Football-Trainer an.

Plus Viele Kinder träumen von der großen Karriere im Sport. Frank Roser ist für seinen Traum vom Football-Coach um die Welt gereist - und wird jetzt Profi-Cheftrainer.

Von Adrian Bauer

Frank Roser gehört nicht zu den Menschen, die sich leicht entmutigen lassen. Der 37-Jährige aus Königsbrunn im Landkreis Augsburg hat für seinen Traum vom Profi-Football Hunderte Bewerbungen geschrieben, Tausende Flugkilometer zurückgelegt und unzählige Stunden auf Trainingsplätzen und in Videoräumen verbracht. Jetzt hat er einen großen Karriereschritt geschafft: In der kommenden Saison führt er das Team der Cologne Centurions als Cheftrainer auf die Spielfelder der European League of Football (ELF), in der zwölf Teams aus Deutschland, Polen, Österreich, Spanien und der Türkei antreten. Auf seinem Weg hat Frank Roser auf drei Kontinenten gearbeitet und auch einige Menschen kennengelernt, denen er definitiv nicht nacheifern möchte.

