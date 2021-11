Frau flüchtet nach Auffahrunfall in Königsbrunn

Unfallflucht gibt es auch beim Geschädigten: Eine Frau setzte sich am Montag in Königsbrunn nach einem Auffahrunfall einfach wieder ins Auto und fuhr davon.

Eine ungewöhnliche Unfallflucht hat sich am Montagabend in Königsbrunn ereignet: Eine Frau hatte um 18 Uhr mit ihrem blauen Kleinwagen in der Hunnenstraße angehalten, um in den Parkplatz eines Fitnessstudios einzubiegen. Der Fahrer des Autos dahinter konnte wegen der glatten Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig anhalten und krachte ins Heck des Kleinwagens. Zunächst blieben beide Unfallbeteiligte am Straßenrand stehen und stiegen aus, berichtet die Polizei. Doch dann sei die Frau plötzlich in ihren Wagen gestiegen und davongefahren.

Der Unfallverursacher war zu überrascht, um eine Personenbeschreibung abgeben zu können. Die Polizei hofft nun, dass Zeuginnen und Zeugen bei der Klärung des Sachverhalts helfen können. Diese sollen sich unter 08234/9606-0 melden. Den Sachschaden am Wagen des Unfallfahrers schätzt die Polizei auf 1000 Euro. (AZ)