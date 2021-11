Königsbrunn

18:00 Uhr

Frau rastet in Königsbrunn aus: Nachbarn sorgen sich um Sicherheit

Insgesamt 16 Autospiegel hat eine Frau in Königsbrunn kaputtgeschlagen.

Plus Eine Frau hat in Königsbrunn zum zweiten Mal mehrere Autos beschädigt. Die Nachbarn hoffen auf Hilfe der Behörden und fragen sich, was noch passieren muss.

Von Adrian Bauer

Das Handyvideo ist ebenso eindrücklich wie erschreckend: Eine Frau geht den vollgeparkten Straßenrand der Richard-Wagner-Straße in Königsbrunn entlang und drischt mit Händen und Füßen gegen die Außenspiegel der Fahrzeuge. Als sie den Filmer auf einem Balkon sieht, brüllt sie: "Du hast nichts gesehen." Erst als der Filmende sie anspricht und ein weiterer Mann auf der Straße auftaucht, lässt sie von den Fahrzeugen ab. Stattdessen redet sie wirr und beleidigt alle, denen sie begegnet. Die Frau fällt nicht zum ersten Mal auf, hat schon einige Bekanntschaft mit der Polizei gemacht. Das hat offenbar nicht zu einem Umdenken geführt. Die Nachbarn wünschen sich, dass die Behörden dem Treiben ein Ende machen.

