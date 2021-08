Frau vergisst Zapfpistole im Tank: Schlauch reißt ab

Die Fahrerin hängt den abgerissenen Schlauch zwar zurück an die Zapfsäule, fährt dann aber davon.

Beim Tanken ist einer Frau ein Missgeschick passiert: Nachdem sie an einer Tankstelle im Gewerbegebiet-Süd in Königsbrunn am Donnerstag, 29. Juli, gegen Mittag ihren Wagen mit Kraftstoff befüllt hatte, fuhr sie los, ohne jedoch die Zapfpistole aus dem Tank zu nehmen. Infolgedessen riss der Schlauch ab. Die Fahrerin bemerkte dies und fuhr zur Zapfsäule zurück. Sie hängte die abgerissene Zapfpistole in die Säule und fuhr weiter. Der entstandene Sachschaden an der Tankstelle beläuft sich auf etwa 600 Euro. Gegen die Fahrerin wird wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. (AZ)