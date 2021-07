Freitags steht in Königsbrunner Schulen die "Familienklasse" an

Plus Für Kinder mit besonderen sozialen und emotionalen Problemen planen Grund- und Mittelschulen in Königsbrunn eine gezielte Unterstützung.

Knapp 1000 Kinder besuchen derzeit die drei Grundschulen in der Stadt, für etwa 16 von ihnen wird es im kommenden Schuljahr ein besonderes Förderangebot geben. Der Hauptausschuss des Stadtrats gab dafür jetzt einstimmig bis zu 60.000 Euro aus dem Etat der Schulen für einen "Eltern-Coach" frei, damit auch die Eltern gezielt eingebunden werden können. Das Projekt "KöFiSch" - kurz für "Königsbrunner Familien in der Schule" - ist ausgerichtet für "Kinder mit speziellen Bedürfnissen", informierte Elli Gaigl, die Rektorin der Grundschule Süd. Mit zusätzlich zugeteilten Stunden für Lehrer und Sozialpädagogen unterstützen auch Schulamt und Regierung von Schwaben das Projekt.