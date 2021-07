Königsbrunn

18:32 Uhr

Friends of Gospel bereichern den Sommer im Park in Königsbrunn

Die ideale Kulisse für den gefühlvollen Auftritt der Friends of Gospel war der Lesepark am Mercateum, in goldenes Abendlicht getaucht.

Plus Der "Sommer im Park" in Königsbrunn geht mit gefühlvollen Songs weiter. Die "Friends of Gospel" präsentieren sich trotz weniger Probechancen wieder in Bestform.

Von Sabine Hämmer

Besinnlich und zugleich fröhlich schallte das kurzweilige Programm der "Friends of Gospel", dem Chor des ökumenischen Hospizvereins Christrose am Dienstagabend durch den Königsbrunner Lesepark. Traditionelle Gospels und Spirituals präsentierten zwölf hoch motivierte Sängerinnen und Sänger unter der Leitung von Rahel Beering, begleitet von Johannes Wacker am Piano. Kulturbüroleiterin Rebecca Ribarek freute sich bei herrlichem Sommerwetter über ein "ausverkauftes Haus".

