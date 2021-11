Geldbeutel vergessen: Frau hilft Mann im Supermarkt aus der Patsche

Nette Gesten sind in der heutigen Zeit ausgestorben? Nicht unbedingt: Johann Wagner aus Königsbrunn freut sich über eine spontane Helferin im Supermarkt.

Auch wenn die Zeiten schwierig sind, gibt es sie noch, die kleinen Freundlichkeiten unter Unbekannten. Eine Frau hat Johann Wagner aus Königsbrunn kürzlich spontan aus der Patsche geholfen. Denn er erlebte eine missliche Situation, vor der sich viele fürchten: Man geht in den Supermarkt und merkt an der Kasse, dass man den Geldbeutel vergessen hat. Doch eine nette Kundin, die mit in der Warteschlange stand, bot ihre Unterstützung an, obwohl sich die beiden gar nicht kannten.

Wagner war mit seinem Hund im Wald spazieren gegangen, auf dem Rückweg fuhr er noch beim Kaufland vorbei, um Besorgungen zu erledigen. Erst an der Kasse merkte er, dass er seinen Geldbeutel nicht mit auf den Spaziergang genommen hatte. Der Königsbrunner sah sich schon ohne Einkäufe nach Hause gehen, als sich die Frau meldete und ihm anbot, die Rechnung über 26 Euro auszulegen: Sie arbeite in einem Geschäft in der Nähe, er könne das Geld ja bei Gelegenheit vorbeibringen.

Königsbrunner zahlt das geliehene Geld sofort zurück

Das tat Johann Wagner sofort, als er seine Einkäufe zu Hause abgeliefert hatte. Die Familie freute sich so über die spontane Geste, dass Sie sich entschloss, auch unsere Redaktion zu informieren: "Jeden Tag liest man so viel über Mord und Totschlag, da fänden wir es schön, wenn einmal etwas über so eine Freundlichkeit zu lesen wäre." Diese Ansicht teilen wir vollauf.