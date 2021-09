Gelockerte Radmuttern: Anhänger verliert in Königsbrunn ein Rad

Eine gefährliche Situation haben Unbekannte in Königsbrunn verursacht: Bei einem Anhänger waren die Radmuttern gelockert. Ein Rad löste sich während der Fahrt.

Eine Schrecksekunde hat ein Autofahrer in Königsbrunn erlebt, als er am Samstag mit seinem Anhänger losfuhr: Während der Fahrt löste sich ein Rad und beschädigte den Anhänger. Bei einer näheren Überprüfung zeigte sich, dass auch die Muttern am zweiten Rad gelockert worden waren, berichtet die Polizei. Den Sachschaden, der durch diese Tat entstanden ist, schätzt die Polizei auf 2500 Euro.

Passiert sein muss die Tat in der Nacht von Freitag auf Samstag. Der Anhänger war in der Lindenstraße in Königsbrunn geparkt. Zeugen sollen sich unter 08234/9606-0 melden. (AZ)