Genügen sieben Gruppen für Königsbrunns neue Kita?

Plus Am südöstlichen Stadtrand von Königsbrunn entsteht eine Kita mit sieben Gruppen. Die Stadträte diskutierten über noch mehr Gruppen und eine neue Schule.

Von Adrian Bauer

Statt an der Karwendelstraße geht die Stadt Königsbrunn den nächsten Kitaneubau im neuen Baugebiet am südöstlichen Stadtrand an. Ein Grundstück ist dafür an der Aumühlstraße vorgesehen. Die geleisteten Planungsschritte für den Bau an der Karwendelstraße können sehr wahrscheinlich übernommen werden, sodass sich die Kosten für den Abbruch dieses Projekts in Grenzen halten. Die Stadträte diskutierten nun, wie viele Gruppen die neue Kita bekommen soll.

