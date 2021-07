Geschichten aus der indischen Götterwelt im Königsbrunner Lesepark

Plus Zu einem meditativ geprägten Ausflug in die indische Götterwelt entführten Linda Wilhelm und Holger Löcherer interessierte Gäste im Königsbrunner Lesepark.

Spirituelle Lieder und Chants, mit einfachen, sich wiederholenden Texten luden jüngst beim Sommer im Park in Königsbrunn zum Lauschen oder Mitsingen ein. Letzteres war allerdings nur mit Maske gestattet.