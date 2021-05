Königsbrunn

Gibt es eine Gautsch 2021 in Königsbrunn?

Menschenmassen in den Gassen zwischen den Fahrgeschäften wird es auf der Königsbrunner Gautsch wohl auch 2021 nicht geben. Ein bisschen Feierstimmung soll aber aufkommen.

Plus Volksfestfreunde in Königsbrunn und der Region fiebern der Gautsch entgegen. Einen Monat, bevor die Königsbrunner Gaudi steigen soll, sind aber noch viele Fragen offen.

Von Adrian Bauer

Bierzelt, Bratwurst und eine zünftige Musik – viele Volksfestfreunde wünschen sich das für diesen Sommer wieder zurück. Die sinkenden Infektions- und steigenden Impfzahlen nähren zudem die Hoffnung auf ein wenig weiß-blaues Lebensgefühl unterm gut durchlüfteten Zeltdach. Doch hinter einem Fest wie der Königsbrunner Gautsch 2021, die am 25. Juni beginnen soll, steckt ein enormer Planungsaufwand. Allerdings weiß niemand, unter welchen Umständen wie gefeiert werden könnte. Und so stehen die Organisatoren in Königsbrunn und auch der Festwirt derzeit ziemlich zwischen den Stühlen.

