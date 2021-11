Gruselnacht auf Gut Morhard in Königsbrunn

Plus Am Vorabend von Halloween stimmt sich eine kleine Gruppe aus dem Gruselkabinett auf die irisch-amerikanische Tradition ein - und erfährt auch einiges über die Tiere auf dem Gnadenhof.

Viel Spaß hatten kleine und größere Vampire, Geister oder Zombies, die mit Astrid Bierning bei ihrer Gruselnacht auf dem Gelände von Gut Morhard waren.