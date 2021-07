Königsbrunn

vor 34 Min.

Im Fritz-Felsenstein-Haus wächst die Hoffnung auf Normalität

Viel vom Leben im Fritz-Felsenstein-Haus in Königsbrunn spielte sich in den vergangenen Monaten in den Wohngemeinschaften im Haus ab.

Plus Rigide Hygienemaßnahmen haben das Fritz-Felsenstein-Haus in Königsbrunn gut durch den Winter gebracht. Welche Spuren das hinterlassen hat, zeigt sich jetzt.

Von Adrian Bauer

Die Wintermonate waren ein hartes Ringen für die Mitarbeiter und Klienten des Fritz-Felsenstein-Hauses in Königsbrunn. Mit einem strengen Hygienekonzept hat die Einrichtung für Menschen mit körperlicher und mehrfacher Behinderung versucht, Ansteckungen zu verhindern und gleichzeitig den Betrieb so gut wie möglich aufrechtzuerhalten. Keine leichte Aufgabe, sagt der Vorstandsvorsitzende Gregor Beck. Denn jeder vierte Felsensteiner kann aufgrund seiner Behinderung keine Maske tragen. Dazu kamen für den Leiter immer wieder schwierige Verhandlungen über die Finanzen, vor allem mit den Krankenkassen. Doch jetzt blicken die Menschen in der Einrichtung aus verschiedenen Gründen optimistisch in die Zukunft.

