Königsbrunn

vor 50 Min.

Im Königsbrunner Rathaus erlebt man die Energiewende spielerisch

Welches Licht erzeugen verschiedene Leuchten und wie hoch ist der Stromverbrauch? An dieser Station im Königsbrunner Rathaus kann man es ausprobieren.

Plus Eine Ausstellung des Landesamts für Umwelt zur Energiewende macht in Königsbrunn erlebbar, wie jeder zum Umweltschutz beitragen kann - und so noch Geld spart.

Von Adrian Bauer

Den Dreisprung kennen die meisten Menschen vermutlich aus der Leichtathletik. Im Königsbrunner Rathaus kann man nun einen Energie-Dreisprung erleben. Die neue Ausstellung im Rathaus-Foyer befasst sich mit dem Thema Energiewende und zeigt, auf welche Arten man Energie ein- und sich selbst hohe Stromrechnungen ersparen kann. Und dabei spielt der Dreisprung eine zentrale Rolle. Die Energieexperten im Rathaus, Claudia Günther und Harro von Dunker, hoffen, damit noch mehr Menschen für das Thema Umweltschutz zu begeistern. Mit anderen Maßnahmen ist das schon gelungen.

