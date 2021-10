Königsbrunn

27.10.2021

Immer mehr Kinder haben Sprachprobleme - ein Förderprogramm soll helfen

Plus Immer mehr Kinder haben Probleme, sich sprachlich auszudrücken. Ein Förderprogramm soll das in einer Königsbrunner Kita ändern. So wird dort Sprachkompetenz vermittelt.

Von Victoria Schmitz

Was bringt es, wenn ein Schulkind gut in Mathe ist und super rechnen kann, aber die dahinterstehende Textaufgabe nicht versteht? Wenn es Hilfe braucht, aber nicht äußern kann, wobei? Nicht viel, weiß Erzieherin Simone Schwab aus dem katholischen Kindergarten "Zur Göttlichen Vorsehung" in Königsbrunn. Sie sagt: "Sprache ist unser Schlüssel zur Welt" - denn damit kommunizieren wir, drücken unsere Gefühle, Bedürfnisse und Wünsche aus. Allerdings beobachtet die Erzieherin, dass immer weniger Kindergartenkinder sich sprachlich ausdrücken können. Gefühle, Bedürfnisse, Wünsche und vor allem Entwicklung der Kinder bleiben so auf der Strecke.

