In Königsbrunn trifft Golfspiel auf Geschichte

Plus Informationen zur Geschichte des Lechfelds und gleichzeitig sein Handicap verbessern: Beim Königsbrunner Golfclub Lechfeld ist jetzt beides möglich.

Die Mitglieder des Golfclubs Lechfeld nutzten den pandemiebedingten Betriebsstopp der Golfrange, um die Anlage auf Vordermann zu bringen. Dabei förderten sie Historisches zutage.