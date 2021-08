Königsbrunn

In Königsbrunn wächst der erste Baustein des neuen Zentrums

Beim Neubau an der Marktstraße in Königsbrunn wird im September Richtfest gefeiert.

Plus Wohnen in Königsbrunn ist teuer geworden. GWG-Chef Riebel sagt, wie und wo die städtische Wohnungsbaugesellschaft bezahlbaren Wohnraum schaffen möchte.

Von Adrian Bauer

Günstiger Wohnraum ist in Königsbrunn in den vergangenen Jahren zur Mangelware geworden. Grundstücke werden immer teurer, die Baukosten steigen, was Neubauten kaum noch erschwinglich macht. Auf dem Mietmarkt wird die Situation ebenfalls nicht leichter: Wer eine bezahlbare Wohnung hat, gibt sie kaum noch auf. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft GWG gehört zu den größeren Anbietern für günstige Wohnungen. Das derzeitige Bauprojekt in der Marktstraße gehört eher nicht in diese Kategorie, doch Geschäftsführer Günther Riebel sagt, weitere Projekte liefen bereits an.

