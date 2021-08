In Königsbrunn wird aktiv zugehört

Eine neue Aktion bietet die Königsbrunner AWO an: Im Stadtgebiet sitzen an Zuhör-Stationen Menschen, denen andere ihre Sorgen anvertrauen können. Wie das funktioniert.

In den kommenden Wochen wird die soziale Aktion Zuhören in Königsbrunn angeboten. Bei gutem Wetter platzieren sich zwei bis drei Zuhörende im Stadtgebiet. Sie sitzen auf einem sonnengelben Stuhl - ihnen gegenüber steht jeweils ein freier Stuhl - und sie halten eine Tafel in ihrer Hand, auf der "Ich höre Dir zu" geschrieben steht. Und sie sind bereit, allen, die vorbeikommen möchten, Zeit zu schenken und ihnen bedingungslos und wertfrei zuzuhören.

"Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen, die einfach mal zuhören, hat nicht jede/jeder. Bei diesem Angebot ist jede/jeder willkommen", heißt es in einer Pressemitteilung. Was auch immer den Menschen am Herzen liege, allen werde achtsam zugehört. Alles Gesagte werde vertraulich behandelt. Die AWO Königsbrunn bietet weiteren interessierten Personen die Möglichkeit, sich ehrenamtlich zu engagieren. Nach einer persönlichen Einführung und Schulung können die Freiwilligen selbst auf dem gelben Stuhl Platz nehmen. Interessierte melden sich unter: petra.fischer@awo-schwaben.de. (AZ)