In Königsbrunns Grünflächen läuft die Erntezeit

Der Herbst ist da und verspricht nach den sonnigen Tagen guten Ertrag. In den Permakulturgärten und den Grünflächen Königsbrunns wird schon fleißig geerntet.

Der September ist der Haupterntemonat für viele Obst- und einige Gemüsearten: Apfel- und Zwetschgenbäume locken mit reifen Früchten. Auf den Feldern läuft die Kartoffelernte. Und auch in der Stadt gibt es jetzt einige Leckereien zu ernten. In den öffentlichen Grünflächen wird deshalb fleißig gearbeitet.