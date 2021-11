In der Wohlfarth-Straße in Königsbrunn soll ein Teil der Baken weichen

Die Spartenarbeiten in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße in Königsbrunn sind abgeschlossen. Jetzt soll die Baustelle winterfest gemacht werden.

Seit dem Frühjahr laufen an der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße in Königsbrunn die Spartenarbeiten: Leitungen für Strom, Gas, Wasser und Daten wurden neu verlegt. Diese Arbeiten sind mittlerweile abgeschlossen. Weitergehen soll es aber erst im kommenden Frühling. Jetzt werde die Baustelle winterfest gemacht, teilte der Bürgermeister am Rand der aktuellen Stadtratssitzung mit.

Dass es nicht gleich weitergeht, liegt an den Auswirkungen auf den Verkehr. Als nächster Schritt stehe die Erneuerung der Fahrbahn an und dazu müsse die Straße im Bereich zwischen Marktstraße und Gartenstraße voll gesperrt werden, sagte der Bürgermeister. In diesem Abschnitt findet die größte Umgestaltung statt. Am Ende der Arbeiten soll eine gepflasterte, von Bäumen gesäumte Straße stehen. Man sei aber mit den beteiligten Firmen einig, diese Arbeiten erst im kommenden Frühjahr zu beginnen, sagte Feigl: "Mit Beginn des Umbaus muss die Straße gesperrt werden. Falls der angekündigte starke Winter kommt, müssen wir die Arbeiten unterbrechen und verlängern somit die Zeit der Sperrung." So sollen die Verkehrsteilnehmer die Fahrbahn noch während der Wintermonate nutzen und im Frühjahr soll dann ohne Unterbrechungen gebaut werden.

Warnbaken müssen weichen, damit der Winterdienst durchkommt

Auf Anregung von Verkehrsreferent Jürgen Göttle (Freie Wähler) werde man nun noch prüfen, wie viele der derzeit aufgestellten Warnbaken unbedingt nötig seien, sagte Feigl. Denn sie stören nicht nur das Ortsbild, sondern stehen auch dem Winterdienst im Weg. Dieser benötigt Flächen am Rand der Straße, um dort den geräumten Schnee hinzuschieben. Alle Warnbaken könne man allerdings sicher nicht abbauen, sagte der Bürgermeister: "Wir brauchen sie sicher an den Übergängen und den Stellen, wo die Fahrbahn nur sehr grob geflickt wurde."

Von Seiten des Betriebshofs wird die Winterdienst-Situation im Baustellenbereich der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße nicht als problematischer als sonst eingeschätzt. Die Schneehäufen werden jeweils nach rechts geschoben. Da durch die Baustellensituation keine Schilder und keine Parkplätze berücksichtigt werden müssen, erleichtert dies die Winterdienst-Arbeiten. Problematischer sind die Gehwege zu sehen. Einige sehr unebene Stellen auf dem Gehweg, wie zum Beispiel im Bereich Heimgartenstraße, werden in den nächsten Tagen deshalb noch ausgebessert. Wie bisher auch, wird natürlich an bestimmten Stellen wie den Übergängen der Handräumdienst eingesetzt.

