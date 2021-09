Intensive Wahlanalyse im Königsbrunner Matrix

Plus Eine Rekordbeteiligung mit 68.000 Teilnehmern vermeldet der Bayerische Jugendring bei der U18-Bundestagswahl im Freistaat. Die Ergebnisse wurden jetzt im Matrix Königsbrunn unter die Lupe genommen.

Auch im Matrix in Königsbrunn wurde über die Neubesetzung des Bundestags entschieden. Allerdings schon Tage vor der offiziellen Wahl und nur symbolisch. Trotzdem geben die Ergebnisse einen Einblick in das politische Stimmungsklima junger Menschen.