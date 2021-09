Jugendliche können in Königsbrunn ihre Wahlstimme abgeben

Bei der U18-Bundestagswahl können auch Minderjährige ihre Stimme abgeben. Im Königsbrunner Jugendzentrum Matrix ist noch bis Freitagabend ein Wahllokal aufgebaut.

Bevor es am 26. September für alle wahlberechtigten Erwachsenen an die Wahlurne geht, dürfen alle unter 18-Jährigen ihr Kreuz setzen und so ihre politische Meinung kundtun. Noch bis zum Freitag, 17. September, findet deutschlandweit die U18-Bundestagswahl statt. In Bayern koordiniert der Bayerische Jugendring (BJR) die Aktion zur politischen Bildung und verzeichnet mit 652 U18 Wahllokalen einen neuen Rekord.

Im Königsbrunner Jugendzentrum Matrix ist auch ein Wahllokal eingerichtet und dort können bereits seit Mittwoch alle zehn- bis 17-Jährigen ihre Stimme abgeben. An den Vormittagen sind fünf Schulklassen angemeldet. Die Jugendlichen werden von den Matrix-Mitarbeitern unparteilich unterstützt. Die Wahlzettel werden erläutert, Erst- und Zweitstimme erklärt und anhand von Links und QR-Codes werden Infos zu den Wahlprogrammen der Parteien bereitgestellt.

Jugendliche können in Königsbrunn bis Freitag um 18 Uhr abstimmen

Ziel der Aktion ist es, Politik für Jugendliche erfahrbar zu machen und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich Gehör zu verschaffen. Am gestrigen Donnerstag war das Matrix-Team zur Pause mit einer mobilen Wahlurne am Königsbrunner Gymnasium und stieß hier auf zahlreiche interessierte Jugendliche, die ihre Stimme abgegeben haben. Die Ergebnisse werden noch vor der Bundestagswahl am 26. September veröffentlicht. Die Erststimmen laufen lokal bei der tip-Jugendinformation Augsburg zusammen, und die Zweitstimmen werden über die U18-Wahlsoftware veröffentlicht.

Ein Livestream mit Wahlanalyse läuft am Donnerstag, 23. September, um 19 Uhr mit dem Titel "Keine schlechte Wahl", die Show zur U18 Bundestagswahl auf www.gen-x.tv. Heute hat das U18-Wahllokal im Jugendzentrum Matrix noch bis 18 Uhr geöffnet.

