Baustelle auf der B17 südlich von Königsbrunn endet

Gute Nachrichte für Autofahrer: Die Baustelle auf der B17 zwischen Königsbrunn und Kleinaitingen geht in der Nacht auf Samstag zu Ende. Restarbeiten bleiben noch.

Nach fünf Wochen Bauarbeiten gibt es auf der Bundesstraße 17 zwischen zwischen Königsbrunn-Süd und Kleinaitingen ab Samstag wieder freie Fahrt. In der Nacht zu Samstag wird die Baustelle zurückgebaut, so dass auf der mehr als sechs Kilometer langen Strecke jetzt wieder beide Fahrstreifen in jede Fahrtrichtung zur Verfügung stehen.

Auf der B17 gibt es noch kleinere Einschränkungen

In der nächsten Woche kommt es in verkehrsarmen Zeiten aufgrund von Restarbeiten zeitweise noch zu punktuellen Einschränkungen auf der B 17., teilte das Staatliche Straßenbauamt mit. Die Bauarbeiten sollten eigentlich noch bis Ende des Monats dauern, doch weil die Straßenbauamt Nachtarbeit verordnete ging es deutlich schneller. Im Zuge der Bauarbeiten erneuerte das Bauamt auch die Auf- und Abfahrtsrampen der Anschlussstellen Kleinaitingen und Oberottmarshausen.

Es hatte während der Arbeiten mehrere Unfälle gegeben - zwei mit Beteiligung von Lastwagen endeten tödlich. Die Polizei hatte darauf mit intensiven Kontrollen reagiert.