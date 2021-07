Königsbrunn

06:30 Uhr

Königsbrunn hat ein Problem mit dem Müll

Plus Müll gehört nicht in die Natur. Doch in Königsbrunn wird wild entsorgter Müll immer mehr zum Problem für die Mitarbeiter der Stadt.

Von Elmar Knöchel

Gemeinsame Müllsammelaktionen wie das Königsbrunner "Ramadama" sind mittlerweile in vielen Gemeinden ein fester Bestandteil im Terminkalender. Doch die Vermüllung von Wald und Flur kann damit wohl nicht aufgehalten werden. So traute zum Beispiel Max Hochhäuser seinen Augen nicht, als er vor ein paar Tagen einen seiner Lieblingsplätze in der Königsbrunner Heide aufsuchte. An dem idyllischen Plätzchen, nicht weit vom Spielplatz entfernt, sammelt sich in einer Senke das Wasser eines kleinen Baches. Ein schöner Platz, um sich einfach einmal ins Gras zu setzen und ein bisschen vor sich hinzuträumen. Auch eine beliebte "Badewanne" für kleinere Hunde an heißen Tagen. Noch dazu mitten im Trinkwasserschutzgebiet.

