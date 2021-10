Königsbrunn

vor 35 Min.

Königsbrunn prüft eine Beleuchtung für den Ilsesee-Parkplatz

Plus Der Ilsesee ist auch abseits der Badesaison ein beliebter Treffpunkt. Bürger fühlen sich aber auf dem Parkplatz ohne Beleuchtung unwohl. Das könnte sich ändern.

Von Adrian Bauer

Der Ilsesee samt der Gastronomie am Ufer zieht auch abseits der Sommermonate viele Menschen an. An die Königsbrunner Stadträte trugen Menschen aber den Wunsch nach einer besseren Beleuchtung für den Parkplatz an der Umgehungsstraße heran. Auf Antrag der FDP-Fraktion befassten sich die Räte in ihrer aktuellen Sitzung mit dem Thema.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen