Königsbrunn putzt sich vorweihnachtlich heraus

Der Niklausmarkt fällt zwar aus, doch die Dekoration soll ein bisschen Adventsstimmung in Königsbrunn verbreiten. Die Mitarbeiter des Betriebshofs waren fleißig.

Es wird weihnachtlich in der Königsbrunner Innenstadt: Am Montag haben die Mitarbeiter des städtischen Betriebshofs die Lichterketten an den beiden großen Weihnachtsbäumen angebracht. Sowohl die Fichte beim Europaplatz wie auch die Tanne am Kreisverkehr vor St. Ulrich wurden von Königsbrunner Bürgerinnen und Bürgern gestiftet. Am Donnerstag werden dann noch die Sterne entlang der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße montiert, sodass rechtzeitig zum 1. Advent für stimmungsvolle Atmosphäre gesorgt ist.

Die kleinen Patenschaftsbäume, die normalerweise das Niklausmarkt-Gelände schmücken, stehen wieder vor dem Rathaus. Foto: Anke Maresch

Auch die kleinen Patenschaftsbäume, die normalerweise das Niklausmarkt-Gelände schmücken, sind bereits aufgestellt. Da der Königsbrunner Niklausmarkt coronabedingt abgesagt werden musste, stehen die Bäumchen - wie auch im vergangenen Jahr - wieder vor dem Rathaus. Sie werden im Laufe dieser Woche von den Kindern der Kindertagesstätten, der Horte und Schulen und vom Mehrgenerationenhaus geschmückt und können bis zum 10. Dezember bewundert werden. (AZ)