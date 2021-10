Königsbrunn

vor 16 Min.

Königsbrunn sagt der Vermüllung den Kampf an

Am Pavillon beim Skaterpark müssen städtische Mitarbeiter regelmäßig Müll und Unrat wegräumen.

Plus Regelmäßig beklagen Menschen die Vermüllung in Königsbrunns Grünanlagen. Der Stadtrat hat nun über Gegenmaßnahmen diskutiert und sich auf eine Strategie geeinigt.

Von Adrian Bauer

Die Vermüllung in einigen Grünanlagen Königsbrunns hat in den vergangenen Monaten teils heftige Züge angenommen. Bei der Stadt gingen vor allem aus dem Areal zwischen Gymnasium und Sportpark West immer wieder Beschwerden von Anwohnern und Erholungssuchenden ein. Vor allem im Frühjahr sah es dort in diesem und im vergangenen Jahr nach den Wochenenden "aus wie auf der Müllkippe", sagte Doris Lurz. Nun gibt es verschiedene Ideen, wie die Stadt reagieren kann.

