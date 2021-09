Königsbrunn

Königsbrunn wächst in die Höhe: An der alten B17 sollen 80 Wohnungen entstehen

So soll das neue Gebäude an der viel befahrenen Kreuzung aussehen. Einen Entwurf mit zehn Stockwerken hat der Bauausschuss abgelehnt.

Plus An einem Verkehrsknotenpunkt in Königsbrunn sollen alte Hofstellen einem modernen Wohnbau weichen. Was geplant ist - und welche Befürchtungen die Vertreter der Stadt haben.

Von Adrian Bauer

80 neue Wohnungen verteilt auf drei Baukörper in einem modernen Gebäude an einem Verkehrsknotenpunkt der Stadt - im Königsbrunner Bauausschuss ist dieses Ansinnen auf durchaus unterschiedliches Echo gestoßen. Die Mehrheit der Räte befürwortete grundsätzlich den Bau, den die Immobilienfirma Haseitl aus Schongau in Zusammenarbeit mit dem Münchner Architekturbüro LSA Architekten errichten möchte. Bei den Fragen der Stellplätze und dem Wasser sahen alle Redner aber noch einige offene Fragen.

