Königsbrunn will Grundstücke im Zentrum für einen "Mobility-Hub" sichern

Plus Hinter dem Königsbrunner Kino stehen mehrere Grundstücke zum Verkauf. Die Stadt hat damit Großes vor. Diese Ideen für die Zukunft gibt es.

Die Entwicklung des Königsbrunner Zentrums soll nicht mit der umgebauten Bürgermeister-Wohlfarth-Straße aufhören. Abseits des Boulevards sollen neue Anziehungspunkte entstehen und das Stadtbild aufgewertet werden. Der Stadtrat hat sich nun mit einem Projekt befasst, das zwischen dem Kino und der St.-Johannes-Straße entstehen könnte. Dort stehen Grundstücke zum Verkauf, die sich die Stadt gerne sichern und als Baustein zur Zentrumsgestaltung nutzen würde. Den Planern schwebt dort ein "Mobility-Hub" (sprich: "Mobilitihap") vor. In der Stadtratssitzung wurde auch verraten, was darunter zu verstehen ist.